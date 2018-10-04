Ученые рассказали о связи между хроническим недосыпом и одиночеством
4 октября 2018 09:57
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Американские ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что хронический дефицит сна провоцирует людей на самоизоляцию.
Кроме того, люди, которые не высыпаются, склонны к негативному мышлению. О результатах исследования рассказал портал Nature.
Ученые провели эксперимент с участием 18 человек в возрасте 18–24 лет. Добровольцам предлагалось выспаться, а потом пройти несколько тестов. Также участники эксперимента проходили тесты после бессонной ночи.
Во время одного из заданий участнику предлагалось приближаться к другому испытуемому до тех пор, пока тот не скажет «стоп». Выяснилось, что выспавшиеся люди подпускают к себе других гораздо ближе.
Магниторезонансная томография показала, что мозг невысыпавшихся участников «включал» функцию защиты, воспринимая окружающих как угрозу.
Кроме того, недосып заставлял участников чувствовать себя более одинокими. При этом их плохое настроение часто передавалось и отдохнувшим добровольцам, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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