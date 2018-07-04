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Новости /  Общество /  Социум  

Термины «дачник» и «дача» уйдут в историю

4 июля 2018 13:46
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Термины «дачник» и «дача» уйдут в историю
Уже через полгода в силу вступит новый федеральный закон, который без преувеличения затронет интересы огромного числа жителей Самарской области.

С 1 января 2019 года понятие дачное хозяйство упраздняется и автоматически становится «садоводческим». Легальными останутся две формы деятельности: СНТ - садовое некоммерческое хозяйство и ОНТ – огородное некоммерческое хозяйство.

Специалисты Кадастровой палаты поясняют, что на садовом земельном участке могут размещаться различные объекты недвижимости, вплоть до жилых домов и гаражей. На огородном участке разрешены лишь хозяйственные постройки для хранения урожая и инвентаря. При этом капитальные сооружения для сезонного отдыха на садовых участках, с назначением «нежилое», сведения о которых владельцы успеют внести в Единый государственный реестр недвижимости до 1 января 2019 года - будут признаны садовыми домами. При этом созданные и поставленные на учёт до указанной даты объекты, имеющие по сведениям ЕГРН назначение «жилой дом» или «жилое строение» - автоматически будут признаны жилыми домами.

С вступлением закона в силу возведение любого объекта недвижимости на огородном участке будет запрещено.

Андрей Жуков, директор Кадастровой палаты Самарской области:

С 1 января 2019-го года садоводам, которые заходят зарегистрировать жилой дом на садовом участке в собственность, нужно будет взять разрешение на строительство. Поэтому лучше сделать это ещё в этом году, до вступления нового закона в силу. Чтобы оформить свое жилое строение сейчас – надо обратиться к кадастровому инженеру с документами на участок для составления технического плана и дальнейшей сдачи его в МФЦ.

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Комментарии



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