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Сызранец без ног начал экспедицию на перевал Дятлова
Сызранец без ног начал экспедицию на перевал Дятлова
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Сызранец без ног начал экспедицию на перевал Дятлова

22 июля 2018 11:59
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Сызранец без ног начал экспедицию на перевал Дятлова
Он и его товарищи проедут на внедорожниках.

От Спасской башни Сызранского кремля стартовала экспедиция людей с ограниченными возможностями здоровья. На внедорожниках команда единомышленников, среди которых известный местный экстремал Дмитрий Кондрашин, собираются преодолеть 4 тысячи километров. Из них 200 км проходят по суровому бездорожью северного Урала.

Участники намерены форсировать вброд северные реки и взобраться на перевал Дятлова.

– Кто-то скажет, что экстремальный туризм не для людей с ограниченными возможностями. Но уже на протяжении двух лет мы успешно организуем трофиэкспедиции на внедорожниках с участием инвалидов. За нашими плечами - экспедиции на Урал, Кавказ, в Казахстан. И в состав участников каждой экспедиции мы берем ребят с инвалидностью с различными диагнозами: рассеянный склероз, ДЦП, травмы позвоночника, или ампутации еще ни разу не смогли помешать достижению поставленной цели. На собственном примере мы смогли поверить в то, что это возможно, – рассказал КТВ-ЛУЧ Дмитрий Кондрашин.

Напомним, перевал Дятлова известен загадкой, как именно 60 лет назад здесь погибла группа туристов во главе с Игорем Дятловым.
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Комментарии



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