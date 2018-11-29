Свыше 220 тысяч рублей взыскали судебные приставы Сергиевского района Самарской области

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В ходе мероприятия работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области было посещено 19 граждан, имеющих задолженности по коммунальным платежам. По результатам рейда в связи с полным погашением долга окончено 6 исполнительных производств на общую сумму 220 тысяч рублей. В рамках 2-х — были составлены акты описи и ареста имущества на общую сумму 15 тысяч рублей. По 10 исполнительным производствам должники предоставили квитанции о частичном погашении задолженности.Всего в результате первого проведенного в рамках акции «В Новый год – без долгов!» рейда было посещено свыше 185 должников, взыскано почти 600 тысяч рублей, роздано 900 листовок о работе Интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств» и установлено 15 мобильных приложений «ФССП».Цель акции «В Новый год – без долгов!» — сократить количество должников в нашем регионе, а также разъяснить гражданам, что о задолженности можно узнать и погасить ее благодаря Интернет-ресурсу «Банк данных исполнительных производств» и при помощи мобильного приложения «ФССП».Управление ФССП России по Самарской области призывает всех жителей губернии вовремя и без настойчивого участия ведомства платить по своим долговым обязательствам. Граждане, их имеющие, должны понимать, что с целью погашения долгов представители исполнительной власти будут накладывать аресты на имущество, обращать взыскания на заработную плату, привлекать должников к административной и уголовной ответственности.