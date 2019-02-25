Судебные приставы Самарской области помогли взыскать с должника моральный вред после ДТП

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В отдел судебных приставов Безенчукского района Самарской области был предъявлен исполнительный документ о взыскании морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия с должника-организации, чей сотрудник совершил наезд, в пользу гражданина Х. Судебными приставами — исполнителями было возбуждено соответствующее исполнительное производство.Должник, получив постановление о возбуждении, пришел на прием. В отделе судебных приставов его предупредили об ответственности, которая ждет организацию в случае не исполнения требований судебного решения, в том числе о взыскании исполнительского сбора, который составляет 7% от взыскиваемой суммы, но не может быть менее 10 тысяч рублей. Узнав об этом, должник тут же погасил задолженность в размере 70 тысяч рублей.Исполнительное производство о взыскании морального вреда было окончено.