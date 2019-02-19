Судебные приставы Красноглинского района Самары помогли женщине вернуть в дом электричество

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Несмотря на то, что гражданка Я. полностью оплатила подключение земельного участка и жилого дома к ЛЭП, а также на протяжении всего времени исправно платила за потребляемою электроэнергию, садовое товарищество, в котором она состоит, отключило ее участок и дом от электроэнергии. Служители Фемиды выступили в защиту прав владелицы участка и приняли решение обязать ответчика за свой счет восстановить подачу электроэнергии.На основе выданных судом исполнительных документов в отдел судебных приставов Красноглинского района г. Самары в отношении садового товарищества было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В адрес должника было направлено требование об исполнении решения суда, которое товарищество добровольно исполнять отказывалось. Судебным приставом-исполнителем в отношении товарищества было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей согласно ст.112 УК РФ Федерального Закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».После принятых мер должник исполнил решение суда в полном объеме, восстановив электроснабжение на участке и в доме гражданки Я.