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Спецназ ЦВО под Самарой начал осваивать тактическую медицину

7 августа 2018 12:35
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Спецназ ЦВО под Самарой начал осваивать тактическую медицину
Подразделения отработают эвакуацию пострадавших во время огневого подавления противника.

Военнослужащие соединений спецназа Центрального военного округа (ЦВО) начали осваивать тактическую медицину. Первые курсы, подготовленные с учетом опыта ведения боевых действий в последних локальных конфликтах, начались на полигоне спецназа под Самарой. Для участия в них в регион также прибыли подразделения спецназа из Новосибирской области.

Тактическая медицина – это мероприятия по оказанию медпомощи пострадавшим в боевых условиях. Профильные подразделения в течение недели под руководством психологов и специалистов медицинских служб проведут ряд занятий для выработки стрессоустойчивости, отработают эвакуацию пострадавших во время огневого подавления противника.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин утвердил методические рекомендации, разработанные начальниками медицинских служб объединений, соединений, воинских частей и военно-медицинских организаций округа, и приказал внедрить их в подготовку военнослужащих, сообщает пресс-служба ЦВО.

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