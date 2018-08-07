Спецназ ЦВО под Самарой начал осваивать тактическую медицину
7 августа 2018 12:35
98
Военнослужащие соединений спецназа Центрального военного округа (ЦВО) начали осваивать тактическую медицину. Первые курсы, подготовленные с учетом опыта ведения боевых действий в последних локальных конфликтах, начались на полигоне спецназа под Самарой. Для участия в них в регион также прибыли подразделения спецназа из Новосибирской области.
Тактическая медицина – это мероприятия по оказанию медпомощи пострадавшим в боевых условиях. Профильные подразделения в течение недели под руководством психологов и специалистов медицинских служб проведут ряд занятий для выработки стрессоустойчивости, отработают эвакуацию пострадавших во время огневого подавления противника.
Ранее командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин утвердил методические рекомендации, разработанные начальниками медицинских служб объединений, соединений, воинских частей и военно-медицинских организаций округа, и приказал внедрить их в подготовку военнослужащих, сообщает пресс-служба ЦВО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 августа 2018 16:04
В 22:00 на старт выйдут 300 участников, которые преодолеют дистанцию в 5 километров. Социум
6
7 августа 2018 15:43
По результатам опроса, Карелия набрала 35% всех голосов туристов, Ленинградская область — 12%, Владимирская и Самарская области набрали по 10%, Краснодарский край... Социум
41
7 августа 2018 15:13
Заявки принимаются с 13 августа по 24 августа. Социум
61
Здравоохранение
6 августа 2018 12:39
В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением, больные диабетом. Здравоохранение
218
3 августа 2018 13:21
Ранее в области по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова был учрежден соответствующий памятный знак. Здравоохранение
516
3 августа 2018 12:05
Он продлится до 2 октября. Здравоохранение
251
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
377
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
682
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
410
Туризм
7 августа 2018 14:00
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
113
31 июля 2018 09:45
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
321
29 июля 2018 10:55
Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
233
Образование
7 августа 2018 09:34
В настоящее время экзамен состоит из письменной и устной частей. Образование
130
6 августа 2018 14:16
Работа ученых вуза опубликована в журнале IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. Образование
177
4 августа 2018 23:26
В специальных пособиях для педагогов, в частности, содержатся пункты о необходимости установить причину враждебности ребёнка. Образование
605
Культура
7 августа 2018 11:12
Гостей, как обычно, ждет конкурс пирогов с последующей дегустацией и обширная программа развлечений. Культура
131
7 августа 2018 11:01
Она расположится вгалерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки. Культура
115
7 августа 2018 10:19
Участники прогуляются по обновленным улицам центра города в отсутствии машин. Культура
165
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
994
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1212
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1263
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
239
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
690
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
623
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1141
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
908
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
955
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1556
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1535
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3222
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2310
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3451
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
750
Мероприятия