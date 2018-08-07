Спецназ ЦВО под Самарой начал осваивать тактическую медицину

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Военнослужащие соединений спецназа Центрального военного округа (ЦВО) начали осваивать тактическую медицину. Первые курсы, подготовленные с учетом опыта ведения боевых действий в последних локальных конфликтах, начались на полигоне спецназа под Самарой. Для участия в них в регион также прибыли подразделения спецназа из Новосибирской области.Тактическая медицина – это мероприятия по оказанию медпомощи пострадавшим в боевых условиях. Профильные подразделения в течение недели под руководством психологов и специалистов медицинских служб проведут ряд занятий для выработки стрессоустойчивости, отработают эвакуацию пострадавших во время огневого подавления противника.Ранее командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин утвердил методические рекомендации, разработанные начальниками медицинских служб объединений, соединений, воинских частей и военно-медицинских организаций округа, и приказал внедрить их в подготовку военнослужащих, сообщает пресс-служба ЦВО.