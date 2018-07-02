Сотрудники тольяттинской полиции провели фотоконкурс - «В объективе - полицейская семья»

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8 июля в России будет отмечаться День семьи, любви и верности. Это день памяти святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии. В их жизни воплощаются черты, которые всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия.В Управлении МВД России по городу Тольятти, в рамках проводимой МВД России акции «Семья в погонах», к этому дню приурочили чествование участников фотоконкурса «Полицейская семья». Все присланные на конкурс фотографии жюри пыталось оценить в трех номинациях: оригинальность замысла; оригинальность композиции; колоритность фотографии, но это оказалось непосильной задачей. Все работы, присланные на конкурс, были наполнены теплотой, любовью и оригинальностью. Поэтому решено было не выбирать победителей, а отметить всех активных участников, пригласив на творческий вечер представителя Общественного совета Владимира Коренного, который пройдет в молодежном драматическом театре.«Фотографии получились красочными и яркими, на них сотрудники полиции с детьми, родителями. Это так трогательно и искренне» - отметил начальник Управления полковник полиции Хейрулла Мирзоевич Ахмедханов.