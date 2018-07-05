Сотрудники самарской полиции вернули иностранному гражданину сотовый телефон, забытый в такси

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Как установили сотрудники органов внутренних дел, гость областной столицы – иностранный гражданин 1983 года рождения, на такси прибыл на фан-зону Фестиваля болельщиков в Самаре и, когда автомобиль уже отъехал, обнаружил потерю сотового телефона. Мужчина обратился к сотрудникам полиции, которые осуществляли пропускной режим на территорию площадки, с просьбой оказать помощь.Участковый уполномоченный полиции, свободно владеющий тремя иностранными языками, выслушал иностранца и дал ему свой телефон для поддержания связи с друзьями. Затем полицейские установили таксомоторное предприятие, услугами которой воспользовался турист, и машину, на которой он прибыл. Связавшись с работником такси, полицейские выяснили, что сотовый телефон, действительно, находился в салоне автомобиля. Обнаруженный аппарат в течение двух часов был возвращен владельцу.Мужчина крепко пожал руки сотрудникам органов внутренних дел, поблагодарив их за неравнодушие и оперативное решение столь важной для него проблемы, сообщает облМВД.