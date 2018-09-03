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4 сентября в 10.00 на площадке ПАО «Автоваз» (г.Тольятти, Южное шоссе, д.36) состоится самарский областной форум «Стратегия лидерства», на котором будет подведены итоги масштабной работы, проведенной органами власти совместно с представителями общественности и бизнеса по формированию стратегии развития региона.Ранее в каждом муниципалитете прошли обсуждения планов развития каждого субъекта региона, а также состоялись областные сессии по блокам («Новое качество жизни «Сбережение народа», «Кадровая стратегия – достояние региона», «Экономический прорыв. Цифровая экономика», «Малые города – большие возможности», «Новая жизнь села», «Лучшее детям»).Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступилСвои предложения в «Стратегию лидерства» может внести каждый житель, отправив его на сайт http://63lider.ru/.