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Сформирован предварительный перечень населенных пунктов Самарской области, которые до 2024 года обеспечат доступом в интернет

15 января 2019 10:26
289
Сформирован предварительный перечень населенных пунктов Самарской области, которые до 2024 года обеспечат доступом в интернет
Перечень будет дополнен в ближайшее время.

В рамках выполнения федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по обеспечению подключения к сети Интернет социально значимых объектов департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации завершается работа по формированию перечней населенных пунктов Самарской области, содержащих социальные объекты.

В настоящее время сформирован предварительный перечень населенных пунктов Самарской области, которые до 2024 года планируется оснастить инфраструктурой доступа к сети Интернет с использованием волоконно-оптических кабелей связи и в которых располагаются органы местного самоуправления. Данный перечень будет дополнен в ближайшее время. Посмотреть его можно здесь, сообщает пресс-служба облправительства.


pixabay.com

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