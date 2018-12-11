Сегодня самарский космонавт Олег Кононенко выйдет в открытый космос на 6 часов

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Сегодня, 11 декабря космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев совершат беспрецедентный по сложности шестичасовой выход в открытый космос. Основные работы будут проводиться на внешней стороне корабля Союз МС-09. Открытие выходного люка — в 19:05 мск, сообщает Департамент информполитики региона. Трансляция - http://online.roscosmos.ru