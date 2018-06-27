Я нашел ошибку
Главные новости: 
Аналитики нашли в окрестностях Самары особняки с собственными пляжами
Аналитики нашли в окрестностях Самары особняки с собственными пляжами
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Сегодня отмечают День молодежи
Сегодня отмечают День молодежи
Организации-резиденты ОЭЗ «Тольятти» могут получить дополнительные налоговые преференции
Организации-резиденты ОЭЗ «Тольятти» могут получить дополнительные налоговые преференции
Юбилейный татарский праздник «Сабантуй» собирает друзей в Самаре
Юбилейный татарский праздник «Сабантуй» собирает друзей в Самаре
Самарские таможенники выявили контрафактные автозапчасти, маркированные товарными знаками компании АВТОВАЗ
Самарские таможенники выявили контрафактные автозапчасти, маркированные товарными знаками компании АВТОВАЗ
сегодня  Среда, 27 июня, 12:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/06:
USD 62.79
-0.16
EUR 73.41
0.1
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Сегодня отмечают День молодежи

27 июня 2018 11:55
52
Сегодня отмечают День молодежи
В России официально утвержден только с 24 июня 1993 года.

День молодежи отмечается в Российской Федерации — 27 июня.

Поскольку сам термин «молодежь» имеет достаточный возрастной разброс, очень многие считают праздник своим. Это и те, кто еще не вырос из статуса ребенка, школьники, подростки. Отмечаются вниманием солидных коллег молодые специалисты предприятий.

Подарки в этот день дарить не принято, обычно молодые люди предпочитают собраться и провести время среди друзей, встретиться с любимыми, повеселиться, пишет pozdravok.ru.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
27 июня 2018  11:55
Сегодня отмечают День молодежи
Сегодня отмечают День молодежи
В России официально утвержден только с 24 июня 1993 года.  Социум
50
27 июня 2018  11:29
Самарские таможенники выявили контрафактные автозапчасти, маркированные товарными знаками компании АВТОВАЗ
Самарские таможенники выявили контрафактные автозапчасти, маркированные товарными знаками компании АВТОВАЗ
Предположительно все автозапчасти изготовлены в Китае. Социум
68
27 июня 2018  10:39
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Я горжусь тем, как Самара принимает ЧМ"
Глава региона заметил, что еще совсем недавно мечта о проведении чемпионата мира по футболу в Самарской области казалась несбыточной. Социум
130
Весь список

Здравоохранение
27 июня 2018  12:16
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
Врачи дадут индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
17
27 июня 2018  10:45
Самарские врачи проведут уникальную нейрохирургическую операцию
Самарские врачи проведут уникальную нейрохирургическую операцию
Речь идет о поясничной артропластике. Здравоохранение
174
27 июня 2018  09:32
В Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина состоится открытие современного стерилизационного отделения
В Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина состоится открытие современного стерилизационного отделения
Оно будет стерилизовать медицинские инструменты и белье в объеме 60000 биксов в год. Здравоохранение
161
Весь список
Новости медицины
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
61
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
189
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
177
Весь список
Туризм
26 июня 2018  12:36
Самарский архитектор Виталий Политов разработал новый уникальный архитектурный сувенир
Самарский архитектор Виталий Политов разработал новый уникальный архитектурный сувенир
Это миниатюрные копии деревянных наличников домов старой Самары.  Туризм
404
25 июня 2018  09:31
На время ЧМ-2018 улица Куйбышева в Самаре стала пешеходной
Улица Куйбышева в Самаре может стать пешеходной
   Самарцы обсуждают, стоит ли оставить ее так на будущее после ЧМ. Туризм
404
24 июня 2018  10:59
В Самаре продолжается проект Модерн в облаках Над центром города один за другим появляются необычные воздушные объекты.
В Самаре продолжается проект Модерн в облаках
 Над центром города один за другим появляются необычные воздушные объекты.  Туризм
531
Весь список
Образование
26 июня 2018  21:10
Дмитрий Азаров также пожелал выпускникам осознанно и ответственно подойти к выбору будущей профессии.
Сегодня медали из рук Дмитрия Азарова получили 26 «золотых» выпускников
Дмитрий Азаров также пожелал выпускникам осознанно и ответственно подойти к выбору будущей профессии. Образование
445
26 июня 2018  15:55
Новая разработка холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех позволит обеспечить производство этих высокотехнологичных приборов из отечественных компонентов.
Студенты Политеха открыли новую «Эру» в дизайне модулей ГЛОНАСС
Новая разработка холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех позволит обеспечить производство этих высокотехнологичных приборов из отечественных... Образование
328
26 июня 2018  13:27
В СамГУ прошла защита дипломных работ слабослышащих и глухих студентов
В СамГУ прошла защита дипломных работ слабослышащих и глухих студентов
22 человека стали квалифицированными специалистами. Образование
310
Весь список

Культура
27 июня 2018  11:39
Юбилейный татарский праздник «Сабантуй» собирает друзей в Самаре
Юбилейный татарский праздник «Сабантуй» собирает друзей в Самаре
Как всегда на Сабантуе зрителей ждет разнообразная концертная и спортивная программа. Культура
61
26 июня 2018  09:35
В честь выпуска студентов Самарского хореографического училища (колледжа) состоится торжественное мероприятие
В честь выпуска студентов Самарского хореографического училища (колледжа) состоится торжественное мероприятие
Будут представлены дипломные концертные номера. Культура
252
24 июня 2018  23:26
В Самаре проект
В Самаре проект "Модерн в облаках" отметили музыкальным выступлением
Зрители услышали шоу барабанов.
Культура
732
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
739
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1038
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
991
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1618
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
594
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
675
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
156
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
106
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
109
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
958
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2286
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
97
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
490
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
776
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
944
Весь список

Мероприятия
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Юбилейный татарский праздник «Сабантуй» собирает друзей в Самаре
В Самаре сегодня пройдёт молодёжное шествие в поддержку сборной России по футболу
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда