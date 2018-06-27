Сегодня отмечают День молодежи

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День молодежи отмечается в Российской Федерации — 27 июня.Поскольку сам термин «молодежь» имеет достаточный возрастной разброс, очень многие считают праздник своим. Это и те, кто еще не вырос из статуса ребенка, школьники, подростки. Отмечаются вниманием солидных коллег молодые специалисты предприятий.Подарки в этот день дарить не принято, обычно молодые люди предпочитают собраться и провести время среди друзей, встретиться с любимыми, повеселиться, пишет pozdravok.ru.