101

Сегодня отмечает юбилей Федерация профсоюзов Самарской области."Поздравляем организацию, которая на протяжении 70 лет защищает права и интересы человека труда! В настоящее время профсоюзы региона объединяют 600 тысяч человек. Единства в профсоюзных рядах и успехов на благо губернии!", - сообщает Департамент информационной политики региона.