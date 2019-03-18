Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
18 марта 2019 12:23
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Сегодня день рождения отмечает Почетный гражданин Самары, Герой Социалистического Труда, создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Васильевна Шпакова. Одним из первых легендарную «Шоколадную леди» поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Елена Васильевна рассказала губернатору о том, что сегодня активно общается со школьниками. Недавно они подарили ей Ангела-хранителя. «То, что вы сделали для всех людей и продолжаете делать, - это возвращается вам уважением, добром, любовью», -отметил Дмитрий Азаров.
Видео можно посмотреть здесь.
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