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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцы оплатили штрафы ГИБДД после того, как судебные приставы не дали продать автомобили

2 августа 2018 13:15
81
Самарцы оплатили штрафы ГИБДД после того, как судебные приставы не дали продать автомобили
Также они уплатили и 150 тысяч исполнительского сбора.

Представитель сразу двух организаций — должников явился в межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре. В отношении этих компаний было возбуждено в общей сложности 18 исполнительных производств на сумму 18,5 тысяч рублей. В связи с тем, что должники по большей части исполнительных производств не оплатили задолженности в срок, установленный для добровольной оплаты, судебными приставами-исполнителями были наложены запреты на регистрационные действия в отношении транспорта. Представитель взыскателей пояснил, что это помешало им продать автомобили, и он готов погасить долг.

Судебный пристав вручил представителю организаций квитанции на оплату штрафов в размере 18,5 тысяч рублей и постановления о взыскании исполнительского сбора в сумме 150 тысяч рублей, сообщает сайт ведомства.
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