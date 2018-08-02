Самарцы оплатили штрафы ГИБДД после того, как судебные приставы не дали продать автомобили

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Представитель сразу двух организаций — должников явился в межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре. В отношении этих компаний было возбуждено в общей сложности 18 исполнительных производств на сумму 18,5 тысяч рублей. В связи с тем, что должники по большей части исполнительных производств не оплатили задолженности в срок, установленный для добровольной оплаты, судебными приставами-исполнителями были наложены запреты на регистрационные действия в отношении транспорта. Представитель взыскателей пояснил, что это помешало им продать автомобили, и он готов погасить долг.Судебный пристав вручил представителю организаций квитанции на оплату штрафов в размере 18,5 тысяч рублей и постановления о взыскании исполнительского сбора в сумме 150 тысяч рублей, сообщает сайт ведомства.