Самарцы недовольны решением властей снести старинный дом
7 ноября 2018 12:00
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Городские власти решили снести старинный дом на улице Красноармейская, 11. Дом построили в 1893 году, в нем все еще живут люди. Официально здание не относится к объектам культуры, но жители Самары считают, что нельзя сносить старинный дом.
Постановление администрации Самары «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома» было опубликовано 3 ноября. Власти сообщают о своем намерении забрать участок, на котором стоит дом, а также – жилые помещения в здании.
С владельцами квартир будут договариваться о выкупе, а если не получится прийти к этому – жилье будут изымать через суд. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще 23 июля 2009 года.
Жители Самары узнали о решении властей снести историческое здание и выразили свой протест в социальных сетях. Люди понимают, что жить в таких старых квартирах невозможно, но не видят необходимости в сносе, пишет ФедералПресс.
Во время проведения ЧМ-2018 года иностранцы любили фотографироваться на фоне этого старинного дома. По мнению горожан, здание нужно реставрировать или организовать в нем музей.
«Правильно, не нужно сохранить историю Самары, не нужна реконструкция. Нужно уничтожать и сносить, строить коробки по 20 этажей. России на деле не нужна история которой она так кичиться по телеку, мы же не Чехия или другая цивилизованная страна», – прокомментировал житель Самары в социальной сети.
Люди не доверяют городской администрации и считают, что земельный участок хотят отдать чиновникам, чтобы они построили там торговый центр или многоквартирный дом.
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Комментарии
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