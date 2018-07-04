Самарцев просят сообщать о кражах люков с колодцев

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В настоящее время наблюдается значительный рост активности жуликов, специализирующихся на краже крышек люков с колодцев и дождеприемных решеток. Наиболее проблемный участок на сегодняшний день - Заводское шоссе и улица Мориса Тореза в Советском районе. Сегодня ночью второй раз за месяц зафиксирована совместно с представителями органов полиции кража пяти дождеприемных решеток. По фактам хищения будут возбуждены уголовные дела. Часто подобные кражи становятся причиной не только нарушений технологического процесса, но и серьезных травм горожан. На предприятии усилен надзор за своим имуществом посредством корректировки графика осмотра сетей дождевой канализации и привлечения к этой работе всего персонала. Специалисты МП г.о. Самара «Инженерные системы» ежедневно проводят осмотр технического состояния колодцев. При необходимости производится их очистка и ремонт. Всего в хозяйственном ведении предприятия находится более 13 тысяч колодцев. При наличии технической возможности производится замена чугунных люков на полимерные. Приобретаются и устанавливаются люки и дождеприемники антивандального исполнения. Применяются и другие меры, препятствующие совершению хищений, однако, мы никогда не отказываемся от помощи горожан и будем благодарны за оказанное содействие в пресечении попыток воровства нашего имущества и поимке жуликов.Если вы были свидетелями кражи, просим вас сообщить информацию об этом по тел. 931-95-87, 244-49-53.