Самарцев приглашают принять участие в исследовании удовлетворенности уровнем доступности объектов и услуг сферы торговли и общественного питания

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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит исследование удовлетворенности потребителей уровнем обеспечения доступности объектов торговли, сферы услуг и общественного питания, сообщает мэрия Самары.Анкетирование проводится с целью получения прямой обратной связи для объективной и всесторонней оценки реальной ситуации в части обеспечения доступности для различных групп населения на объектах потребительского рынка.Опрос анонимный, его результаты будут использованы в обобщенном виде.Заполнять анкету необходимо строго в электронной форме, перейдя по ссылке: https://goo.gl/forms/MfGveHmFQKxgdjJF3