Самарцев предупреждают об усилении ветра

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период c 19 часов 20 февраля до 19 часов 21 февраля по г.о. Самара и Самарской области, облачно, местами порывы 15-18 м/с.Температура воздуха по области ночью -5; -10 °С; днем 1; -4 °С; в Самаре ночью -5; -7 °С, днем 1; -1 °С.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Фото: pixabay.com