Самарцам предлагают погладить маленьких крокодильчиков в зоопарке

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5 февраля в 13-00 в Самарском зоопарке в павильоне «Экзоты» пройдет акция "Погладь меня" У посетителей будет уникальная возможность погладить крокодиловых кайманов. Самарские кайманчики подросли, и в феврале им исполнится 5 месяцев .Это замечательные малыши, появившиеся на свет в зоопарке в сентябре 2018 года у пары Тоши и Кокоши. Зав.отделом Балтушко Андрей Маркович расскажет посетителям об этих удивительных животных.Для ребят проведут викторину о рептилиях Самарского зоопарка. Так же у посетителей будет возможность пообщаться с коллекцией прирученных животных, погладить лисицу Ричарда, скунса Кокошу, королевского питона и других, и сфотографироваться с ними.Вход на акцию по входным билетам в зоопарк. Цена билета для группы от 20 человек-150 руб с человека, сообщают в группе зоопарка.3+