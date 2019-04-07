Самарцам дают советы о правилах поведения при возникновении пожара в торговом центре

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Приходя в такие места, нужно обязательно познакомится с планами эвакуации – они должны быть на самых видных местах;- родителям необходимо хотя бы приблизительно запомнить планировку торгового центра и показать ребенку - в какую сторону выходить (в сторону лестницы или запасного выхода);- посмотреть с детьми места со средствами для пожаротушения (покажите им – огнетушители!)- если вы почувствовали запах дыма, предупредите об этом других – не стесняйтесь кричать!;- позвоните по номеру 01 или 101, сообщите адрес и свою фамилию;- бегите к специальным выходам, они светятся и подписаны — “Выход” (их можно найти по специальным указателям на стенах, обычно они зеленые с белым человечком);- если задымление сильное, смочите водой что-нибудь из своей одежды (любой жидкостью), дышите через ткань, пригнитесь к полу, т.к. сильный дым обычно наверху;- ни в коем случае не пользуйтесь лифтами и эскалаторами! Даже если вам кажется, что задымление небольшое.- не поднимайтесь на верхние этажи.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области(846) 337-72-82.