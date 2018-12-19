Самарское предприятие «Евротехника» повышает квалификацию преподавателей

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АО «Евротехника» приняло участие в обучающем семинаре «Технологии и технические средства цифрового сельского хозяйства», в рамках которого повышают свою квалификацию специалисты и преподаватели аграрных вузов России.Обучающий семинар, в котором приняли участие 23 преподавателя инженерных специальностей из ведущих аграрных вузов Кубани, Пензенской, Волгоградской, Новосибирской и Волгоградской областей, Удмуртской Республики, Республики Крым и Республики Беларусь, был организован факультетом повышения квалификации Самарской ГСХА и инженерным факультетом академии.Программа обучающего семинара для преподавателей вузов была достаточно объемной - курс повышения квалификации был рассчитан на 5 дней.Научно-образовательный блок был представлен на базе Самарской ГСХА и включал в себя изучение материально технической базы вуза, ориентированной на цифровое сельское хозяйство. Участники семинара посетили специализированные лаборатории академии, изучали особенности научного сопровождения цифровой трансформации сельского хозяйства и включения в данный процесс современного аграрного образования, а также применение средств космического отслеживания техники для совершенствования организации полевых работ, технического сервиса и подготовки персонала различных уровней.В рамках семинара состоялось посещение ведущих сельхозмашиностроительных предприятий Самарской области. Два дня участники обучающего семинара провели на АО «Евротехника», где изучали особенности производства прицепной техники для обработки почвы, посева, внесения СЗР и минеральных удобрений.По завершению курсов состоялся круглый стол «Современные подходы к образовательному процессу», на котором участникам обучающего семинара были вручены удостоверения о повышении квалификации, сообщает Минпромтех региона.