Самарское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» поздравило женщин с Международным женским днем

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В Самарском Дворце ветеранов 12 марта состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Его организовало Самарское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА».С пожеланиями любви, весны в душе, крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний ко всем женщинам Самарского «БОЕВОГО БРАТСТВА» обратился руководитель регионального отделения Андрей Мастерков. После чего в честь праздника для милых женщин прозвучали песни в исполнении артистов самарских творческих коллективов, а также были исполнены яркие танцевальные номера. По завершению концерта всех женщин ожидали приятные подарки от компании «Данон» и Самарского булочно-кондитерского комбината.Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» благодарит за подарки для милых женщин директора молочного комбината «Самаралакто» (филиал компании «Данон» Россия) Николая Николаевича Дыканя и директора Самарского булочно-кондитерского комбината Лидию Сергеевну Ерошину.