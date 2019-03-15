Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 15 марта, 13:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/03:
USD 65.4
-0.19
EUR 74.06
0.04
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Самарское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» поздравило женщин с Международным женским днем

15 марта 2019 09:56
108
Самарское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» поздравило женщин с Международным женским днем
Состоялся праздничный концерт.

В Самарском Дворце ветеранов 12 марта состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Его организовало Самарское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА».
С пожеланиями любви, весны в душе, крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний ко всем женщинам Самарского «БОЕВОГО БРАТСТВА» обратился руководитель регионального отделения Андрей Мастерков. После чего в честь праздника для милых женщин прозвучали песни в исполнении артистов самарских творческих коллективов, а также были исполнены яркие танцевальные номера. По завершению концерта всех женщин ожидали приятные подарки от компании «Данон» и Самарского булочно-кондитерского комбината.
Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» благодарит за подарки для милых женщин директора молочного комбината «Самаралакто» (филиал компании «Данон» Россия) Николая Николаевича Дыканя и директора Самарского булочно-кондитерского комбината Лидию Сергеевну Ерошину.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
15 марта 2019  12:07
Самарские автомобилисты больше всего любят черный цвет, меньше всего – розовый
Самарские автомобилисты больше всего любят черный цвет, меньше всего – розовый
Самый существенный прирост показали синие авто. Социум
68
15 марта 2019  11:12
Школьники из Самарской области создали прототип наноспутника SamSpace-1
Школьники из Самарской области создали прототип наноспутника SamSpace-1
Они провели расчеты энергобаланса, массы наноспутника, центра тяжести. Социум
92
15 марта 2019  11:00
В Самаре жителиКрасной Глинки встретились с представителями Департамента транспорта, ООО «СамараАвтоГаз».
В Самаре жители Красной Глинки встретились с представителями Департамента транспорта, ООО «СамараАвтоГаз»
Ранее жители поселка Красная Глинка подняли вопрос о возобновлении ряда частных маршрутов. Социум
135
Весь список

Здравоохранение
14 марта 2019  15:58
По итогам совещания было принято решение усилить меры, в том числе и со стороны администрации города, по охвату тестированием населения на ВИЧ-инфекцию и раннему выявлению туберкулёза.
В Новокуйбышевске обсудили меры по раннему выявлению ВИЧ и туберкулеза
По итогам совещания было принято решение усилить меры, в том числе и со стороны администрации города, по охвату тестированием населения на ВИЧ-инфекцию и раннему... Здравоохранение
271
13 марта 2019  09:53
Названы вредные людям старше 30 лет продукты В этом возрасте замедляется метаболизм.
Названы вредные людям старше 30 лет продукты
В этом возрасте замедляется метаболизм. Здравоохранение
552
12 марта 2019  19:39
В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий.
Минздрав отказался от идеи запретить продажу жевательного табака и снаффа
В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий.   Здравоохранение
333
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
136
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
430
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
715
Весь список
Туризм
13 марта 2019  10:59
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
371
13 марта 2019  09:47
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
320
12 марта 2019  11:34
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
363
Весь список
Образование
14 марта 2019  10:36
Какие изменения ждут самарские вузы? Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Какие изменения ждут самарские вузы?
Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Образование
316
13 марта 2019  09:59
Самара попала в середину рейтинга городов с самым плохим школьным образованием
Самара попала в середину рейтинга городов с самым плохим школьным образованием
Респондентов просили оценить уровень современного школьного образования в их городе по десятибалльной шкале. Образование
403
12 марта 2019  13:55
В Самаре проектируется единая межвузовская экосреда
В Самаре проектируется единая межвузовская экосреда
Об этом сообщил первый проректор Самарского университета Роман Самсонов. Образование
426
Весь список

Культура
15 марта 2019  12:52
Дом дружбы народов Самарской области приглашает отметить Навруз
Дом дружбы народов Самарской области приглашает отметить Навруз
Гостей ждут выставки и экскурсии. Культура
40
15 марта 2019  12:40
Музей Эльдара Рязанова в Самаре приглашает на лекцию об истории крымских достопримечательностей
Музей Эльдара Рязанова в Самаре приглашает на лекцию об истории крымских достопримечательностей
Предварительная запись обязательна. Культура
57
15 марта 2019  11:47
Ежегодный оперный фестиваль Самарском театре оперы и балета в 2019 году пройдет с 17 по 27 апреля В этот раз он носит название «ИМЕНА».
Ежегодный оперный фестиваль Самарском театре оперы и балета в 2019 году пройдет с 17 по 27 апреля
В этот раз он носит название «ИМЕНА». Культура
79
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
177
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
547
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1016
Весь список


Видео
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
58
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1078
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
346
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
621
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
842
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
835
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1223
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1370
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
639
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
811
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1262
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1012
Весь список

Мероприятия
Дом дружбы народов Самарской области приглашает отметить Навруз
Крымская весна в исторических парках «Россия – Моя история»
В СОУНБ начинается подготовка к "Тотальному диктанту"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные