Самарское облМВД проведет Дни открытых дверей

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Завтра, 21 марта 2018 года, во всех территориальных органах внутренних дел Самарской области пройдут мероприятия, направленные на привлечение граждан на службу в полицию и профессиональную ориентацию молодежи.В рамках проведения "Дня открытых дверей" сотрудники различных служб и подразделений расскажут о порядке и условиях поступления на службу, в образовательные организации системы МВД России, доведут информацию о социальных льготах, компенсациях и гарантиях стражей правопорядка, предусмотренных действующим законодательством, а также ответят на все поступившие вопросы.Приглашают всех желающих к участию в мероприятиях, сообщает облМВД. О времени их проведения вы можете прочитать на сайтах территориальных подразделений, также информация размещена а информационных стендах ОВД.