Самарским чиновникам придется дольше сидеть в твиттере
14 августа 2018 09:56
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Глава города обратила внимания на обращения граждан, по которым жители не получили ответа.
На совещании 13 августа глава Самары Елена Лапушкина прошлась по обращениям граждан в Твиттере, по которым жители не получили ответа. Так, глава города указала на дом 19 по улице 8-я Радиальная, который признан ветхим. Мэр поручила уточнить, когда он будет расселен. «Рядом строят многоэтажные дома, и дом продолжает разрушаться», — напомнила г-жа Лапушкина.
Также в Твиттер поступает много обращений по поводу слива нечистот в открытом виде с улицы Солнечной. Главе Куйбышевского района Александру Моргуну было указано на жалобы по поводу роста бурьяна и выгула лошадей, а также на внутриквартальные дороги по улице Егорова, 14, пишет СО ОНЛАЙН.
Жители жаловались и на «отсутствие дворников и постоянную грязь» по улице Ивана Булкина,70 и 80 в Советском районе и другое. «Оперативно отвечайте в Твиттере, очень плохо отрабатываем в выходные дни, все уходим отдыхать», — заметила глава города.
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