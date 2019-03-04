Самарский отец-алиментщик встал на путь исправления после того, как у него арестовали дорогостоящий смартфон

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Судебными приставами-исполнителями Волжского района Самарской области в отношении отца трехлетней девочки было возбуждено исполнительное производство за неисполнение своих родительских обязательств. Должник, не имея уважительных причин, не выплачивал алиментов в пользу своей дочери.В ходе исполнительного производства было установлено, что мужчина не имеет официального места работы и попыток к трудоустройству не предпринимает. Гражданин Т. был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю, где в отношении принадлежащего ему смартфона популярной марки был составлен акт описи и ареста. Осознав, что гаджет будет продан, гражданин Т. поспешил воспользоваться правом на самостоятельную реализацию телефона, перечислив полученные средства в пользу дочери.Также мужчина был предупрежден работниками Службы, что по истечении 2-х месяцев неуплаты алиментов, он будет привлечен к административной ответственности. Осознав серьезность положения, гражданин Т. в скором порядке трудоустроился и предоставил судебным приставам соответствующую справку.Работниками Службы по месту работы гражданина Т. был направлен исполнительный лист для удержания с его заработной платы денежных средств, которые будут направлены на погашение образовавшей задолженности перед дочерью и текущих алиментов.