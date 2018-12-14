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Новости /  Общество /  Социум  

​​​Самарский форум транспортных вузов стал самым популярным форумом России

14 декабря 2018 10:44
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​​​Самарский форум транспортных вузов стал самым популярным форумом России Количество зарегистрированных участников составило 4207 человек.
Количество зарегистрированных участников составило 4207 человек.

В Самаре подвели итоги Окружного семинара-лагеря транспортных вузов ПФО, которое проходило на базе загородного комплекса «Циолковский» с 10 по 13 декабря.

Мероприятие побило рекорды популярности в России: количество зарегистрированных участников составило 4207 человек из Уфы, Нижнего Новгорода, Саратова, Ртищево, Казани, Оренбурга, Пенза, Кирова, Грозного и Архангельска. Конкурс составил 12 человек на место: лишь десятая часть студентов транспортных вузов страны смогла отобраться и принять участие в трехдневном образовательном эвенте. Таким образом, самые лучшие студенты-транспотники смогли побороться за грант в размере 500 000 рублей.

Отметим, что Окружной семинар-лагерь студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа состоялся в Самаре впервые. Организатором семинара-лагеря выступил Самарский государственный университет путей сообщения: проект стал грантополучателем агентства Росмолодежь в направлении «Поддержка студенческого самоуправления». Основной идеей семинара стало формирование и внедрении единой модели, формы и метода работы в области развития студенческого самоуправления для всех транспортных образовательных организаций округа.

Экспертами форума стали: журналист Анатолий Новиков, создатели видеостудии 2 «ER-PRODUCTION» Сергей Ивошин и Владимир Сухов Владимир, пресс-секретарь ФК «Крылья Советов» Анна Шаймарданова, председатель региональной общественной организации «Российский Союз Молодежи» Самарской области, Анастасия Софьина, заведующий отделом организационной и кадровой работы Дорпрофжел Иван Воронов, заместитель руководителя смены «МедиаВолна» iВолга-2018 Татьяна Захарова и другие.

В день закрытия состоялся конкурс проектов. Свои идеи и наработки представили команды каждого направления семинара-лагеря. В итоге, грант в размере 500 тысяч рублей достался представителям направления «Творчество», реализовывать который будет сборная команда Самары и Пензы.

Также в заключительный вечер форума для участников на сцене выступила самарская кавер-группа «Лабутены».

- За то малое время, что мы пробыли в загородном комплексе, успели сдружиться, даже не смотря на большую образовательную нагрузку, - подводят итоги участники. - Покидать своих новых знакомых очень не хотелось, так как очень высока вероятность их больше никогда не увидеть. Это было первое подобное мероприятие, но хотелось бы верить, что не последнее.​



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Комментарии



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