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Самарских детей приглашают на кастинг проекта «Лучше Всех!» с Максимом Галкиным

5 апреля 2019 10:52
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Самарских детей приглашают на кастинг проекта «Лучше Всех!» с Максимом Галкиным.
Принять участие в проекте могут дети в возрасте от 3 до 11 лет.

ПЕРВЫЙ канал продолжает искать ярких детей от 3 до 11 лет для любимого проекта «Лучше Всех!» с Максимом Галкиным.

Если ваш ребенок проявляет экстраординарные способности к творчеству, спорту или науке.
Если он лучше других поет, танцует, стоит на голове, показывает фокусы, чеканит мяч или умеет делать что‐то яркое и удивительное.
Если он комфортно чувствует себя в диалоге со взрослым, мечтает о большой сцене и готов принять участие в проекте Первого канала, то это точно его шанс!
6-7 апреля в Народном детском музыкально-хореографическом театре «Искорки», по адресу: г. Самара, пр-т Кирова, д.145, оф. 43 состоится выездной кастинг проекта Первого канала «Лучше всех!» с Максимом Галкиным.
Принять участие в проекте могут дети в возрасте от 3 до 11 лет, проявляющие экстраординарные способности в творчестве, спорте, науке.

Запись на кастинг осуществляется по тел.: 8 (927) 209-48-42
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