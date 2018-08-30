Самарские приставы помогают детям собраться в школу

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В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы 63 региона провели массовый рейд по должникам — алиментщикам. Посещено было около 1300 нерадивых родителей.Накануне учебного года работники регионального Управления Федеральной службы судебных приставов проводят акцию «Собери ребенка в школу», направленную на погашение задолженностей по такой социально важной категории исполнительных производств как взыскание алиментных платежей. В один день судебные приставы региона посетили 1285 должников. Должностными лицами Службы было составлено около 50 актов описи и ареста имущества. В отношении 38 граждан были составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Некоторые родители погасили свои задолженности на общую сумму 385 тысяч рублей. Были установлены места работы 148 должников, в организации будут направлены документы об удержании заработной платы.Целью акции «Собери ребенка в школу» является защита прав и законных интересов детей, а также привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов и формирование в обществе негативного отношения к лицам, уклоняющимся от своевременного погашения алиментных платежей. Акция продлится до середины сентября 2018 года.