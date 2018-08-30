Самарские приставы помогают детям собраться в школу
30 августа 2018 10:07
133
В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы 63 региона провели массовый рейд по должникам — алиментщикам. Посещено было около 1300 нерадивых родителей.
Накануне учебного года работники регионального Управления Федеральной службы судебных приставов проводят акцию «Собери ребенка в школу», направленную на погашение задолженностей по такой социально важной категории исполнительных производств как взыскание алиментных платежей. В один день судебные приставы региона посетили 1285 должников. Должностными лицами Службы было составлено около 50 актов описи и ареста имущества. В отношении 38 граждан были составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Некоторые родители погасили свои задолженности на общую сумму 385 тысяч рублей. Были установлены места работы 148 должников, в организации будут направлены документы об удержании заработной платы.
Целью акции «Собери ребенка в школу» является защита прав и законных интересов детей, а также привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов и формирование в обществе негативного отношения к лицам, уклоняющимся от своевременного погашения алиментных платежей. Акция продлится до середины сентября 2018 года.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 августа 2018 14:25
В начале совещания был рассмотрен вопрос обеспечения надежной работы объектов электроэнергетики в период подготовки и проведения на территории... Социум
33
30 августа 2018 14:09
Социум
56
30 августа 2018 13:38
Стенд Lada бьет рекорды посещаемости. Социум
73
Здравоохранение
30 августа 2018 12:29
Нарушения возникают в случае повреждения определенного гена. Здравоохранение
88
29 августа 2018 10:53
Медики приедут в Октябрьскую центральную городскую больницу. Здравоохранение
175
28 августа 2018 15:30
За 10 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий в медицинском центре «Династия» проведено более 10 000 циклов ЭКО. Здравоохранение
273
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
110
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
773
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
1017
Туризм
30 августа 2018 09:39
На первом месте Рейтинга Суздаль. Туризм
117
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
332
22 августа 2018 09:57
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
309
Образование
29 августа 2018 17:23
Преподаватели, учащиеся, музыкальные коллективы школы постоянно принимают участие в конкурсах международного и всероссийского уровня, получая высокую оценку... Образование
145
29 августа 2018 15:59
Участники совещания обсудили готовность школ и оборудование классов, вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях, выполнение санитарных... Образование
188
29 августа 2018 13:37
Как оказалось, готовиться к учебному году лучше в феврале. Образование
156
Культура
30 августа 2018 12:19
Меры направлены на обеспечение дополнительной защиты для участников долевого строительства. Культура
141
29 августа 2018 13:29
Встреча прошла в рамках акции "Ночь в кино". Культура
146
29 августа 2018 12:36
Гости смогут попробовать яблочную продукцию, посетить мастер-классы и пообщаться с агрономами. Культура
190
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
167
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1140
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1358
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
260
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
797
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1418
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1022
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1804
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1568
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
271
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1184
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
805
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
900
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
903
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
656
Мероприятия