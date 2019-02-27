Самарская область в числе лидеров в России по реализации контрольно-надзорной деятельности

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Минэкономразвития России составлен рейтинг, согласно которому достичь 100% уровня внедрения целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» удалось только 13 из 85 регионов, в число которых входит и Самарская область. Таким образом, Самарской области присвоено 1 место в рейтинге наряду с 12 другими регионами (Хабаровский край, Вологодская, Калининградская, Калужская, Сахалинская, Тамбовская, Тульская, Тюменская, Челябинская области, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). В регионе ответственным органом власти за реализацию данной целевой модели является министерство экономического развития и инвестиций.В соответствии с решениями Президента Российской Федерации Владимира Путина Правительство Российской Федерации проводит мероприятия по системному совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Реформирование системы государственного контроля и надзора определено в качестве одного из основных направлений стратегического развития страны.«Перевести контрольные мероприятия, применяемые в отношении предпринимателей, в максимально комфортный электронный вид и ставить целью работы всех контрольно-надзорных органов – недопущение нарушений, а не наказания за уже допущенные нарушения. Это приоритетные задачи, которые ставят перед нами Президент страны Владимир Путин и Губернатор региона Дмитрий Азаров, – отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – И задачи эти качественно отрабатывается всеми органами власти, задействованными на территории Самарской области».Все регионы оценивались по шести направлениям: регламентация контрольно-надзорной деятельности; опубликование обязательных требований при осуществлении всех видов регионального контроля (надзора); внедрение риск-ориентированного подхода; оценка результативности и эффективности деятельности органов регионального государственного контроля (надзора); автоматизация контрольно-надзорной деятельности; влияние деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации.В 2019 году реализация целевой модели в Самарской области будет продолжена, в том числе и по новым направлениям – особое внимание будет уделено профилактическим мероприятиям органов контроля взамен наказания. Особую эффективность и значимость это направление деятельности имеет благодаря активному привлечению к процессу представителей бизнеса и общественных организаций, сообщает пресс-служба облправительства.