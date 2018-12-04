Самарская область может стать одним из лидеров цифрового развития экономики
4 декабря 2018 12:19
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Какую позицию занимает наша губерния в сфере создания и внедрения информационных технологий? Насколько наши IT-разработки конкурентоспособны в других регионах и странах? Об этом в интервью «ВК» рассказал руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин.
- Цифровая трансформация экономики - одна из главных нынешних задач. Поэтому вопросам цифровизации посвящен отдельный национальный проект. Какие у Самарской области шансы стать одним из регионов-лидеров цифрового развития в стране?
- Шансы высокие, и мы не имеем права их упустить. Прежде всего, у областной власти есть четкое понимание того, что другого пути сегодня просто нет. И есть конкретные шаги по цифровому развитию, которые уже сделаны. Глава региона Дмитрий Азаров предложил создать инициативную группу по продвижению и реализации проектов цифровой трансформации еще в начале 2018 года, когда в масштабах всей страны эта инициатива только формировалась. Предложение губернатора активно поддержал председатель Общественной палаты, академик РАН Виктор Сойфер.
- Что это дало губернии?
- Самарская область сыграла на опережение. В большинстве субъектов РФ ничего подобного нет и сейчас. А мы уже тогда сделали первый шаг: на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Дмитрий Азаров подписал соглашение с Российской венчурной компанией (АО «РВК»). В итоге мы получили возможность представлять наши перспективные IT-проекты на федеральном уровне. Очень скоро рабочая группа трансформировалась в проектный офис цифрового развития. И темпы, которые благодаря его работе набрала Самарская область в реализации цифровых проектов, дает нам шанс выйти в лидеры.
- На решение каких конкретных задач нацелен проектный офис?
- У нас три направления работы. Первое - это привлечение инвестиций для развития в регионе центров компетенции, которые создают платформенные IT-решения. Выбор не случаен, так как именно платформенные решения в состоянии помочь большому количеству компаний разработчиков, занимающихся локальными или узкими задачами, вузам и отраслевым НИИ интегрировать свои наработки, свою экспертизу в масштабные, знаковые задачи, выйти на новые, в том числе зарубежные рынки.
Второе - мы занимаемся аналитической, методологической работой, причем результаты этой работы востребованы не только в регионе, но и на федеральном уровне. Пример - недавно подписанное соглашение с Институтом Шифферса. Отдельная составляющая данной работы - стратегический маркетинг: вхождение в федеральные программы и проекты, программы и проекты инновационного развития крупнейших компаний. Проектный офис очень тесно взаимодействует с федеральными министерствами, АО «РВК», госкорпорацией «Ростех». На этой неделе к нам приезжают представители госкорпорации «Росатом». И третье направление - это реализация экспортного потенциала, который есть у разработок наших IT-компаний.
- Какие самарские разработки в IT-сфере интересны на федеральном уровне и за рубежом?
- В содружестве с региональным экспертным сообществом мы выделили пять основных направлений, в которых компетенции Самарской области являются лидирующими в России, а по некоторым направлениям - даже и в мире. Если говорить о мировой конкурентоспособности, то прежде всего это технологии цифрового проектирования и цифровой трансформации производств, IT-медицина и платформы для работы с образовательными процессами, так называемое Smart-Education.
В качестве примера по первому направлению можно привести самолет МС-21, собираемый корпорацией «Иркут» с использованием моделей организации производства от самарских разработчиков, аналогичные проекты в сфере цифрового производства для более чем 20 крупнейших высокотехнологичных компаний России. Самарские технологии цифровизации производства активно применяются более чем в 30 странах, востребованы на Airbus, Coca-Cola, Jonson&Jonson, IKEA и других.
Что касается образования, пример - АСУ РСО самарской компании «Иртех», работающая в 26 регионах, охватывающая 30% всех обще- и дошкольных образовательных организаций, 13 млн зарегистрированных пользователей. Про IТ-медицину говорить ничего не буду, это флагман региона, поддерживаемый на всех уровнях лично губернатором Дмитрием Азаровым.
В особом приоритете цифровое сельское хозяйство, способное снизить остроту проблемы нехватки квалифицированных кадров, существенно, более чем на 30% процентов повысит рентабельность отрасли, за счет недоступных ранее технологий производства и логистики, новых подходов к управлению.
- Вы говорили о привлечении в регион инвестиций для реализации проектов цифрового развития. Как движется работа в этом направлении?
- Результативность нашей работы очень строго и жестко оценивается. Для этого направления установлен коэффициент производственной эффективности, он равен пяти. Это значит, что на каждый рубль бюджетных средств, выделенных на работу проектного офиса, мы должны привлечь в регион не менее пяти рублей инвестиционных средств. Этот показатель мы выполнили. За три месяца с момента создания офиса объем привлеченных инвестиций достигнет 90 млн рублей.
- Какие инвестсоглашения заключены, что это за проекты?
- Прежде всего, это проект Самарского медуниверситета и АО «ИМЦ Концерна «Вега» («Ростех») в сфере скорейшей реабилитации больных после инсульта с общим финансированием из федеральных и внебюджетных источников в размере 90 млн рублей. Из них 72 млн направят на работы СамГМУ. Конкурс завершен, решение принято.
Над остальными проектами работаем. Мы уже вывели 13 самарских компаний на федеральные конкурсы. Результаты объявят в ближайшие шесть месяцев. Ожидаемый размер федеральных и внебюджетных средств на проекты цифрового развития Самарской области по этим конкурсам - не менее 120 млн рублей. Но это не самоцель. Задача, поставленная перед нами - сделать так, чтобы результат нашей деятельности почувствовал каждый житель области, чтобы деятельность офиса выступила катализатором цифрового развития экономики региона.
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