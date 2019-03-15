Школьники из Самарской области создали прототип наноспутника SamSpace-1

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Команды-победители конкурсов «Дежурный по планете», которые состоят из школьников команды всероссийского чемпионата CanSat и молодежной аэрокосмической школы (действует при институте ракетно-космической техники Самарского университета) стали участниками космической смены в «Сириусе» (Сочи), которая проходила с 1 по 10 марта 2019 года. Там, под руководством экспертов из Сколково, МГУ им. Ломоносова и РКЦ «Прогресс» они дорабатывали свои проекты, в числе которых было создание прототипа наноспутника SamSpace-1. Эксперты отметили глубокую проработку самарских школьников в первую очередь с теоретической точки зрения, а также направленность на импортозамещение компонентов: корпус и все системы прототипа наноспутника школьники делали самостоятельно – от моделирования плат до их пайки и программирования.Проект команды школьников под руководством студента Самарского университета Алексея Кумарина представляет собой создание системы питания наноспутников с применением суперконденсаторов. Система энергопитания (СЭП) будет снабжать электричеством проект другой команды под руководством студента Самарского университета, постоянного педагога лабораторий Самарского университета в МДЦ “Артек” Андрея Черняева – который представляет собой собственно космический аппарат SamSpace-1 – прототип наноспутника дистанционного зондирования Земли в формате 3U. Кроме корпуса наноспутника команда Андрея Черняева разрабатывает и остальные подсистемы - бортовой компьютер, бортовой компьютер и систему ориентации и стабилизации (СОС).«Мы изначально сделали акцент на том, что школьники сами разрабатывают наноспутник. А не собирают космический аппарат из предложенных им комплектов», - говорит Алексей Кумарин.В результате работы над проектом школьники разработали все платы наноспутника. Также они провели расчеты энергобаланса, массы наноспутника, центра тяжести.“Наша основная задача - обеспечение энергией наноспутника SamSpace-1, - рассказывает член самарской команды школьников Татьяна Старостина. - Мы также планируем внедрить СЭП с суперконденсаторами не только в космическую отрасль, но и во многие промышленные сферы”.«Организаторы конкурса «Дежурный по планете» заявили на космической смене в “Сириусе”, что собираются в 2020 году обеспечить запуск 5-10 наноспутников. К весне 2020 года мы планируем отдать космический аппарат на испытания», - говорит Андрей Черняев.Задача разработчиков наноспутника - проверить работу всех систем на низких орбитах Земли, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: pixabay.com