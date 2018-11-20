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С начала года из Самарской области выдворено 840 нелегалов

20 ноября 2018 09:54
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С начала года из Самарской области выдворено 840 нелегалов
Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее чем через 5 лет.

За первую половину ноября судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области отправили на Родину 12 граждан Узбекистана, а также двух граждан из Казахстана и Украины. Всего с начала 2018 года до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации работники Службы препроводили 842 иностранца, причем 470 из них — за свой счет.
Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства как административное взыскание является мерой государственного принуждения, которая применяется по решению суда.

Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания они не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее чем через 5 лет.
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