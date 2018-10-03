С 1 ноября в маршрутках Самары проезд подорожает до 30 рублей?
3 октября 2018 13:09
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Там написано, что с 1 ноября в маршрутках города цены на проезд вырастут с 25 рублей до 30 рублей.
Такие объявления есть, к примеру, в маршрутках №297, 266, 92, 89 (все - ООО "Рейс"), 247 (ООО "Шоссе") и др.
При этом на прошлой неделе там висели другие объявления - о повышении цен с 8 октября. Тогда в департаменте транспорта города ситуацию прокомментировали сухо: "Информацию о повышении стоимости проезда с 08.10.2018 не подтверждаем". После этого "черную" дату в маршрутках заменили. На сообщения граждан об этом в твиттере дептранса уже несколько дней не реагируют, пишет Самру.ру.
Портал направил в администрацию города запрос по этому поводу.
Фото pixabay.com
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