Россияне больше всего не доверяют: государственным УК в сфере ЖКХ, Госавтоинспекции и приставам
18 марта 2019 10:23
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По данным федерального социологического опроса, проведенного ZOOM MARKET в марте 2019 года жители России больше всего не доверяют: государственным управляющим компаниям в сфере ЖКХ, Госавтоинспекции и Федеральной службе судебных приставов.
Респондентов просили назвать органы государственной власти которым они доверяют или не доверяют.
Больше всего россияне доверяют: Федеральной службе безопасности РФ, Генеральной прокуратуре РФ и Следственному комитету РФ.
Андрей Штыров коммерческий директор агентства ZOOM MARKET отметил, что наибольшим доверием у жителей Российской Федерации пользуются силовые структуры, а меньшим государственные управляющие компании в сфере ЖКХ.
Опрос проводился по методу личных интервью в 35 городах РФ. Общая выборка составила 4200 интервью. В опросе приняли участие жители РФ в возрасте от 19 до 59 лет.
Фото pixabay.com
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