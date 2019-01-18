Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды
18 января 2019 10:04
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Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору моющего средства для посуды и советы по правильному использованию бытовой химии.
При выборе средства стоит обратить внимание на состав. Перечитывать эту информацию стоит даже на уже привычных средствах, так как производители могут заменять компоненты, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».
Бытовая химия делится на две группы — органическая и неорганическая. В большинстве неорганических средств главным компонентом являются поверхностно активные вещества (ПАВ). Они бывают трех видов: анионные, катионные и неионогенные.
Анионные ПАВ — самые дешевые и лучше всех пенятся, но и наиболее агрессивные. Неионогенные дают меньше пены, поэтому их комбинируют с анионными, однако они самые безопасные, оказывают благоприятное воздействие на кожу и биоразлагаемы. Кроме того, они гипоаллергенны, поэтому их часто используют для детской бытовой химии.
Катионные ПАВ обладают невысокой моющей способностью, поэтому их мало применяют в моющих средствах.
Стоит выбирать средства, не содержащие хлора, хлорорганических соединений, фосфатов, фосфонатов. Людям, подверженным аллергии, лучше отдавать предпочтения составам без отдушек и ферментов.
В органической бытовой химии используются вещества растительного происхождения, которые полностью растворяются в воде. Они могут содержать экстракты цитрусовых и эфирные масла, уксусную и лимонную кислоту, соду. Она, как правило, дороже, так как все эти компоненты имеют достаточно высокую себестоимость. Органическая продукция обязательно должна быть соответствующе промаркирована, например знаками Ecogarantie, Eco Label, QAI или другим соответствующим знаком, отметили эксперты.
Вязкость средства независимо от компонентов должна быть средней — слишком жидкое быстро расходуется, слишком густое может содержать химические загустители.
Кроме того, есть ряд требований к упаковке: она должна быть защищена от случайного проливания и открытия ребенком.
При использовании средства эксперты советуют наносить его на губку, а не на посуду. Кроме того, лучше выбросить посуду с трещинами и сколами, так как на них могут задерживаться частицы моющего средства.
pixabay.com
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