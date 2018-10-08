Работодателей обяжут вести учет микротравм сотрудников
8 октября 2018 09:26
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Работодателей предлагают обязать вести учет синяков, ссадин и других микротравм сотрудников – например, используя электронные сервисы. О разработанных поправках в Трудовой кодекс «Известиям» рассказал Минтруд. В ведомстве объясняют, что микроповреждения могут стать предвестниками несчастных случаев на производстве: ведь такие травмы обычно «возникают по причине нарушения требований охраны труда».
Ранее в Минтруде сообщали, что количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями сократилось за последние 10 лет почти в 2,5 раза.
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