Путин подписал закон о подаче жалоб на качество товара через МФЦ
19 марта 2019 10:50
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий гражданам возможность подачи жалоб на некачественные услуги и товары через многофункциональные центры (МФЦ) или сайт госуслуг, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон, проект которого был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером ГД Ириной Яровой, допускает подачу жалоб потребителей через МФЦ, а также единый либо региональные порталы государственных и муниципальных услуг. В МФЦ также может осуществляться консультирование по вопросам защиты прав потребителей.
Возможность подачи жалоб на безопасность и качество услуг и товаров через МФЦ или через сайт госуслуг - это простая и удобная для людей процедура обращения, направленная на оперативность реагирования, а значит, и защиту граждан, в том числе и от прямых рисков и угроз, поясняла при внесении документа Яровая. Депутат подчеркивала, что данная возможность также является эффективным общественным контролем и взаимодействием с государством.
В законе также прописаны полномочия региональных и местных властей по разработке региональных и муниципальных программ защиты прав потребителей на основании методических рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором. При этом региональные власти будут оказывать содействие местным властям и общественным объединениям потребителей при осуществлении ими защиты прав потребителей, пишет РИА Новости.
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