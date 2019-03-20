Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года
20 марта 2019 12:51
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Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года, пишут "Известия". Соответствующее предложение включено в план мероприятий стратегического планирования Министерства труда. Сейчас размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей. Всего с начала действия программы его получили около 8 млн семей.
Программа маткапитала, начатая в 2007 году, была рассчитана на 10 лет, затем продлена дважды, в последний раз – до конца 2021 года.
Фото pixabay.com
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