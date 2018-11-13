Продолжается акция «ДоброВСело» в Самарской области

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14 ноября в 10.00 Всероссийская акция пройдет в селе Толче-Речье Шенталинского района (Самарская область, Шенталинский район, село Толче-Речье, ул. Садовая, 4). В этот день 8 студентов – медиков и сотрудники ФАПа проведут санитарную уборку территории и помещения ФАПа, а затем совершат подворный обход села и расскажут жителям о профилактике и лечении таких распространенных заболеваний как гипертония и сахарный диабет.Кроме того, лекция о факторах риска различных заболеваний пройдет в сельском магазине. А в помещении фельдшерско-акушерского пункта пациентов будет принимать старший фельдшер. Особое внимание будет уделено пожилым пациентам. И всем жителям села волонтеры и медики расскажут, как записаться на прием через электронную регистратуру, как воспользоваться консультацией врача, который отвечает на вопросы сельчан через диспетчерскую ЦРБ.Целью акции является улучшение уровня жизни в муниципальных образованиях посредством улучшения состояния фельдшерско-акушерских пунктов, а также повышения доступности медицинских знаний и оказания медицинских услуг населению. На днях организаторы продлили время акции. Это даст возможность волонтерам и медикам побывать еще в Пестравском, Похвистневском и Больше-Глушицком районах Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com