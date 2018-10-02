Я нашел ошибку
Главные новости: 
28 сентября в селе Николаевка Волжского района стартовала Всероссийская акция «#ДоброВСело».
Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село»
Пациент, которого предстояло прооперировать нейрохирургам, поступил в реанимацию больницы им. Пирогова с инсультом и образовавшейся из-за него гематомы головного мозга.
В самарской больнице им. Пирогова удалили гематому головного мозга при помощи разработанной в СамГМУ навигационной системы
Сотрудники ресурсоснабжающей организации не только вручали уведомления о долгах лично в руки, но и беседовали с должниками, рассказывали о способах уменьшить платежи за воду и канализацию.
Сотрудники «РКС-Самара» пришли в гости к должникам
Путин поддержал предложение о частичном отказе от доллара Запрет на свободное хождение американской валюты никто вводить не планирует.
Путин поддержал предложение о частичном отказе от доллара
Умер артист Роман Карцев
Умер артист Роман Карцев
В Самарской области с начала сезона 5935 человек пострадали от укусов клещей
В Самарской области с начала сезона 5935 человек пострадали от укусов клещей
В Самарской области начала работу ежегодная конференция реготделения ОНФ Традиционно в конференции принимает участие глава региона Дмитрий Азаров.
В Самарской области начала работу ежегодная конференция реготделения ОНФ
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самарской области растет
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самарской области растет
сегодня  Вторник, 2 октября, 15:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/10:
USD 65.57
-0.02
EUR 75.99
-0.24
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Получать "серую" зарплату согласны 49% жителей Самары и 52% тольяттинцев

2 октября 2018 13:24
109
Получать
Опрос показал, что зарплата в конверте чаще всего устраивает мужчин.

Степень лояльности россиян к "неофициальной" заработной плате изучил исследовательский портал Superjob.ru.
Результаты проведенного опроса свидетельствую о том, что в Самарской области процент тех, кто готов работать за зарплату в конверте выше, чем в среднем по стране.
В опросе Superjob, который прошел 10 сентября, приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. На вопрос: "Согласитесь ли вы на работу с "серой" ("черной") зарплатой?" 42% респондентов ответили утвердительно, 36% - отрицательно, 22% затруднились с ответом.

Опрос показал, что зарплата в конверте чаще всего устраивает мужчин. Женщины реже поддерживают данную схему оплаты труда. Согласных на "серую" зарплату чуть больше в возрастной группе респондентов от 35 до 44 лет - 47%. Россияне старше 45 лет более благоразумны: на "черный" или "серый" заработок согласны только 36% из них, пишет СитиТраффик.

Отличается и степень лояльности к "серой" зарплате в разных городах страны. Так, среди городов-миллионников наиболее терпимы к неофициальному заработку в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре. В Нижнем Новгороде на такие условия оплаты труда готовы были 50% респондентов, в Казани и Самаре – по 49%.

Менее терпимы к "серым" зарплатам в Москве и Санкт-Петербурге – 38% и 35% соответственно.

Среди городов с населением от 500 тыс. человек получать зарплату в конверте чаще всего готовы в Иркутске - 54%, Владивостоке - 53%, Тольятти и Барнауле - по 52%.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
2 октября 2018  13:46
В Самарской области начала работу ежегодная конференция реготделения ОНФ Традиционно в конференции принимает участие глава региона Дмитрий Азаров.
В Самарской области начала работу ежегодная конференция реготделения ОНФ
Традиционно в конференции принимает участие глава региона Дмитрий Азаров.  Социум
62
2 октября 2018  13:24
Получать
Получать "серую" зарплату согласны 49% жителей Самары и 52% тольяттинцев
Опрос показал, что зарплата в конверте чаще всего устраивает мужчин. Социум
104
2 октября 2018  09:01
Выставка в Самарской областной библиотеке к 100-летию Гражданской войны расскажет об альтернативах Советской власти
Выставка в Самарской областной библиотеке к 100-летию Гражданской войны расскажет об альтернативах Советской власти
Выставка продлится до 18 ноября. Социум
202
Весь список

Здравоохранение
2 октября 2018  14:55
28 сентября в селе Николаевка Волжского района стартовала Всероссийская акция «#ДоброВСело».
Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село»
28 сентября в селе Николаевка Волжского района стартовала Всероссийская акция «#ДоброВСело».  Здравоохранение
1
2 октября 2018  14:48
Пациент, которого предстояло прооперировать нейрохирургам, поступил в реанимацию больницы им. Пирогова с инсультом и образовавшейся из-за него гематомы головного мозга.
В самарской больнице им. Пирогова удалили гематому головного мозга при помощи разработанной в СамГМУ навигационной системы
Пациент, которого предстояло прооперировать нейрохирургам, поступил в реанимацию больницы им. Пирогова с инсультом и образовавшейся из-за него гематомы... Здравоохранение
23
2 октября 2018  13:52
В Самарской области с начала сезона 5935 человек пострадали от укусов клещей
В Самарской области с начала сезона 5935 человек пострадали от укусов клещей
Обращаемость не превышает среднемноголетних значений. Здравоохранение
53
Весь список
Новости медицины
4 сентября 2018  19:17
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
 Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические  нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
442
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
253
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
1154
Весь список
Туризм
28 сентября 2018  23:22
Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау.
Россия и Доминика договорились об отмене туристических виз
Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау.   Туризм
615
28 сентября 2018  12:23
В Венеции хотят ввести
В Венеции хотят ввести "ночной сухой закон" для туристов
Таким образом местные власти хотят сократить количество пьяных путешественников. Туризм
229
26 сентября 2018  10:16
Депутаты предложили обязать туроператоров доказывать клиентам оплату отелей
Депутаты предложили обязать туроператоров доказывать клиентам оплату отелей
Они считают, что это позволит защитить клиентов туристических фирм от банкротства компаний. Туризм
282
Весь список
Образование
2 октября 2018  12:55
Самарских школьников научат создавать IT-стартапы
Самарских школьников научат создавать IT-стартапы
В проекте «Венчурный Акселератор» примут участие более 5 тысяч школьников Самарского региона. Образование
124
30 сентября 2018  21:48
Пользователей Сети поставила в тупик математическая задача про кота, стол и черепаху для учеников начальной школы в Китае.
Задача для китайских школьников поставила пользователей Сети в тупик
Пользователей Сети поставила в тупик математическая задача про кота, стол и черепаху для учеников начальной школы в Китае.   Образование
711
30 сентября 2018  10:22
Книжный клуб на французском языке пройдет в Самаре Встречи клуба будут проходить в различных кафе города два раза в месяц.
Книжный клуб на французском языке пройдет в Самаре
Встречи клуба будут проходить в различных кафе города два раза в месяц. Образование
418
Весь список

Культура
2 октября 2018  12:32
Самарцам на выставке расскажут об альтернативах Советской власти
Самарцам на выставке расскажут об альтернативах Советской власти
Выставка в областной библиотеке приурочена к 100-летию Гражданской войны. Культура
82
2 октября 2018  11:53
В Самаре пройдет гик-фестиваль Dragonfest 2018 Открытие фестиваля: 20 октября.
В Самаре пройдет гик-фестиваль Dragonfest 2018
Открытие фестиваля: 20 октября. Культура
102
2 октября 2018  10:26
В Самарском зоопарке отметят Всемирный день защиты животных
В Самарском зоопарке отметят Всемирный день защиты животных
В рамках праздника наградят победителей Областного экологического конкурса «Зимородок».  Культура
119
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
382
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1361
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1616
Весь список


Видео
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
269
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
722
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15680
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
757
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
985
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
909
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
909
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
958
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1987
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1420
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1577
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1535
Весь список

Мероприятия
Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село»
В Самарском зоопарке отметят Всемирный день защиты животных
С переходом на цифровое ТВ региональные программы будут также доступны для жителей Самарской области
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда