Почти 5 тысячам должников запретили садиться за руль судебные приставы Самарской области.

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Всего за неуплату долга было ограничено в специальном праве на право управления транспортными средствами около 4,8 тысяч должников, из которых большая часть — должники по алиментам (более 3,5 тысяч). Помимо этого, в спецправе были ограничены около 770 должников по штрафам суда по административным штрафам за нарушение ПДД (гл.12 КоАП РФ) и почти 100 — за штрафы ГИБДД. Почти 320 должников, которые не возместили ущерб, причиненный преступлением, более 40 должников, которые не компенсировали моральный вред, также были ограничены с специальном праве.Законом предусмотрен порог в 10 тысяч рублей, как и на ограничение права на выезд за границу нашей страны. Причем это ограничение касается не только автотранспорта, но и воздушных судов, судов морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклов, мопедов и легких квадрициклов, трициклов и квадрициклов, самоходных машин.После вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об ограничении в спецправах управление транспортными средствами недопустимо. В случае фиксации нарушения, должник привлекается к административной ответственности. Административное наказание может заключаться как в 50 часах обязательных работ, так и в лишении права управления с изъятием удостоверения на срок до 1 года.