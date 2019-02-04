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Пилот из Тольятти, оштрафованный «Аэрофлотом» на 2 млн рублей, дошел до Верховного суда

4 февраля 2019 12:32
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Пилот из Тольятти, оштрафованный «Аэрофлотом» на 2 млн рублей, дошел до Верховного суда
Первоначально дело рассматривал Центральный райсуд Тольятти, который удовлетворил требования перевозчика.

Правда, шансы тольяттинца на победу невелики — ранее он проиграл спор в районном и областном судах. Сегодня его жалобу рассмотрит Верховный суд РФ.

Инициатором взыскания 2 млн руб. (и 18,2 тыс. руб. госпошлины) выступила компания «Аэрофлот-Российские авиалинии». Первоначально дело рассматривал Центральный райсуд Тольятти, который удовлетворил требования перевозчика. Позднее с этим решением согласилась и вышестоящая инстанция областного суда.

Мужчина в 2012 году был принят в «Аэрофлот-Российские авиалинии» на должность пилота учебно-летного отряда департамента производства полетов. Спустя год с ним заключили ученический договор, по условиям которого тольяттинца отправили на очное обучение в департамент подготовки авиационного персонала для переподготовки на самолет А-330 в качестве второго пилота. Общая стоимость обучения превысила 4,9 млн руб.

По условиям контракта пилот обязался проработать после окончания обучения не менее пяти лет, но осенью 2016 года он написал заявление по собственному желанию и вышел на пенсию. Поскольку в ученическом договоре было указано на необходимость возмещения средств на обучение в случае досрочного расторжения контракта, юристы «Аэрофлота» пошли в суд, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com
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