Осталась одна неделя до окончания подачи заявок по «СОдействие» в Самарской области

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Осталась одна неделя до окончания подачи заявок по «СОдействие».Что можно успеть за 7 дней?- направить свое предложение в Twitter муниципальному образованию, на территории которого планируется реализация проекта;- провести собрание жителей (оформить Протокол); - совместно с местной Администрацией подготовить заявку по установленной форме; - сделать фотографии текущего состояния объекта; - направить пакет документов в конкурсную комиссию, сообщает Департамент информационной политики региона.