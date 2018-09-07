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Новости /  Общество /  Социум  

Оператор ТЦ «Вива Лэнд» пытается в суде расторгнуть договор аренды с гипермаркетом «Старт» в Самаре

7 сентября 2018 10:18
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Оператор ТЦ «Вива Лэнд» пытается в суде расторгнуть договор аренды с гипермаркетом «Старт» в Самаре
Суд первой инстанции удовлетворил требования торгового центра.

Пожар произошел на территории гипермаркета в июле прошлого года, как утверждал оператор ТЦ — компания «Рубин», по вине УК «СТАРТ». Причиной называли «самовольный монтаж дополнительных розеток». Тогда, в частности, пострадали помещение пункта охраны гипермаркета и помещение серверной.

Кроме того, по согласно материалам дела, представитель «Вива Лэнда» утверждал, что «Старт» неоднократно в течение года нарушал нормы пожарной безопасности. В частности, товар и упаковочная тара складировались в непредназначенном для этого месте, а также перекрывались эвакуационные выходы, нарушал порядок эксплуатации энергопринимающих установок и устройств.

Впрочем, ответчик с претензиями не соглашался, утверждая, что нарушения носят «формальный характер». Гипермаркет «Старт» входит в одноименную сеть федеральную сеть и занимается продажей товаров для дома и ремонта. В «Вива Лэнде» ритейлер арендует около половины цокольного этажа. Общая арендуемая площадь составляет 5,18 тыс. кв.м.

Суд первой инстанции удовлетворил требования торгового центра. Сейчас это решение оспаривается. Впрочем, расставаться насовсем с крупным арендатором «Вива Лэнд» не хочет. В судебных материалах было озвучено его намерение заключить новый договор, но уже на других условиях, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com
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