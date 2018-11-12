Объявлен шорт-лист голосования в Самарской области в рамках проекта «Великие имена России»

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На пресс-конференции в Общественной палате Самарской области огласили региональный финальный список имен-финалистов, которые вошли в шорт-лист, и объявили о старте общероссийского голосования в рамках проекта «Великие имена России», сообщает Департамент информационной политики Самарской области.В самарский шорт-лист вошли:Королёв Сергей ПавловичКузнецов Николай ДмитриевичРязанов Эльдар АлександровичТатищев Василий Никитич.12-30 ноября россияне смогут принять участие в голосовании за 1 из 123 финалистов. Имена победителей украсят названия 47 аэропортов РФ.