Объявлен шорт-лист голосования в Самарской области в рамках проекта «Великие имена России»
12 ноября 2018 13:28
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На пресс-конференции в Общественной палате Самарской области огласили региональный финальный список имен-финалистов, которые вошли в шорт-лист, и объявили о старте общероссийского голосования в рамках проекта «Великие имена России», сообщает Департамент информационной политики Самарской области.
В самарский шорт-лист вошли:
Королёв Сергей Павлович
Кузнецов Николай Дмитриевич
Рязанов Эльдар Александрович
Татищев Василий Никитич.
12-30 ноября россияне смогут принять участие в голосовании за 1 из 123 финалистов. Имена победителей украсят названия 47 аэропортов РФ.
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