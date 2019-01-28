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Анализ ситуации в секторе аренды жилой недвижимости Самары в декабре 2018 года проводился СОФЖИ на основании 1345 уникальных предложений, размещенных в открытых источниках.Наиболее представленными на рынке аренды жилой недвижимости Самары остаются однокомнатные квартиры (51,4%). При этом наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах «улучшенной» планировки – 72,1%.По административным районам наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе – 26,7%.Максимальная средняя арендная плата в декабре 2018 года у трехкомнатных кирпичных «улучшенок» - 34 458 руб./мес., минимальная у однокомнатных «малосемеек» - 11 635 руб./мес.При этом средняя цена предложения по городу составила 20 166 рублей/мес.: 1-ком. квартиры – 15836 рублей/мес.; 2-ком. – 22124 рубля/мес., 3-ком. – 30 669 рублей/мес.Фото pixabay.com