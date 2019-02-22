На подарки к 23 февраля мужчины потратят больше женщин
22 февраля 2019 11:43
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Традиции сильнее: несмотря на все попытки уравнять в правах женщин и мужчин, 23 февраля остается мужским днем. Женщины будут дарить подарки мужчинам, независимо от того, довелось ли им служить в армии. Однако больше денег на подарки потратят мужчины. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.
Покупать подарки на День защитника Отечества собираются 73% женщин и 44% мужчин. 33% женщин будут поздравлять мужей, 21% — сыновей, 16% — отцов, 11% — своих парней. 8% женщин готовят подарки братьям, 7% — всем родным и близким мужчинам, 3% — своим дедам. Мужчины будут поздравлять с Днем защитника Отечества прежде всего своих отцов (15%). Подарки сыновьям готовят 8% мужчин, братьям — 5%, родным и близким людям — 5%, дедам — 2%. Подарки коллегам женщины готовят чаще мужчин (6 и 2% соответственно). Мужчины же чаще поздравляют друзей (5% против 3% среди женщин). Не будут дарить подарки 23 февраля 24% женщин и 52% мужчин.
Средний бюджет на подарки к 23 февраля составил 2600 руб. Запланированные расходы на подарки у женщин значительно скромнее, чем у мужчин: 2300 против 3300 руб. Молодежь до 24 лет планирует потратить на подарки 2900 руб., россияне старше 45 лет — 2400 руб. Чем выше уровень дохода, тем больше бюджет на подарки к 23 февраля: 2000 у россиян с зарплатой менее 25000 руб. и 3200 у тех, кто зарабатывает более 45000 руб. Москвичи потратят на подарки больше всех — 3400 руб. В регионах бюджет на подарки составляет 2500 руб.
Фото: pixabay.com
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