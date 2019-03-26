На Куйбышевской железной дороге стартовал проект «Открытка из поезда»

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Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») совместно с УФПС Самарской области – филиалом ФГУП«Почта России» запустили проект «Открытка из поезда» в рамках межрегионального образовательного проекта «Вагон знаний».Для школьников, которые отправились в путешествие в Самару из соседних регионов, в пути следования был организован мастер-класс «Подпиши открытку правильно», на котором они узнали, как заполнять открытку, и особенности её пересылки.По прибытии на железнодорожный вокзал Самара юные путешественники отправили свои открытки через специальный переносной почтовый ящик.Благодаря этому проекту школьники узнают, что можно общаться не только в современных социальных сетях, но и вспомнить о своем путешествии, отправив открытку себе домой, а также поделиться своими впечатлениями со своими друзьями и знакомыми по всему миру.В дальнейшем участники проекта смогут отправлять открытки через привокзальные почтовые ящики и посещать с экскурсией отделения почтовой связи.«Вагон знаний» – это межрегиональный образовательный проект АО «ФПК», который включает в себя познавательные экскурсии в соседние регионы, а также интерактивную программу в пути следования. Проект реализуется с 2016 года.